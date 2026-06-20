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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولفو تشن الحرب على أكبر عيوب السيارات الكهربائية

فولفو EX60
فولفو EX60
عزة عاطف

كشفت شركة “فولفو” السويدية العريقة عن خطوة لوجستية واستثمارية هامة تستهدف تفكيك واحدة من أكبر ثغرات تجارب القيادة الكهربائية إحباطًا للمستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وبدأت العلامة الفاخرة تفعيل منظومة الشحن التلقائي المتطورة "Plug & Charge" في أحدث طرازاتها الرياضية، لتقدم حلًا برمجِيًا ينهي التعقيدات الكلاسيكية لعمليات تزويد الشاسيه بالطاقة في محطات الخدمة العامة.

وداعًا للتطبيقات والبطاقات الائتمانية.. الشحن المباشر يُبسّط تجربة الملاك

تتيح الميزة الرقمية الجديدة لملاك سيارة الكروس أوفر الفاخرة ثلاثية الصفوف "فولفو EX90" الحالية، تفادي فتح التطبيقات الخلوية، أو تمرير البطاقات الائتمانية ماديًا، أو تفعيل جلسات الشحن يدويًا في محطات الشحن العامة المشاركة. 

وبمجرد توصيل القابس بالشاسيه، تتعرف المحطة برمجِيًا وتلقائِيًا على هوية السيارة والحساب المالي المرتبط بها لبدء ضخ الطاقة فورًا؛ وهي التقنية التوثيقية اللوجستية التي ستتوفر قياسيًا أيضًا في طراز "EX60" المرتقب وصوله إلى صالات العرض وشبكة الموزعين في وقت لاحق من العام الجاري، مما يسهل عملية الانتقال لمشتري المركبات النظيفة للمرة الأولى.

طراز EX60 يتحدى المنافسين بمدى 400 ميل ومنفذ NACS المدمج

يأتي طراز "فولفو EX60" الجديد كليًا ليمثل ركيزة استراتيجية في خطة الشركة لتعزيز مبيعاتها؛ حيث تدعم السيارة معمارية هندسية تتيح توفير مدى قيادة ممتد يصل إلى 400 ميل (حوالي 643 كم) للشحنة الواحدة في فئاتها العليا لتحدي الطرازات المنافسة. 

وعلاوة على ذلك، يعد EX60 أول طراز من الصانع السويدي يأتي مزودًا بمنفذ الشحن الأمريكي الموحد (NACS) ماديًا ومدمجًا بشكل قياسي، مما يمنح المستهلكين وصولًا مباشرًا وشاملًا لشبكة شواحن تسلا الفائقة (Superchargers) دون الحاجة للاستعانة بمحولات خارجية معقدة.

تهدف فولفو استثماريًا من خلال طرازاتها الكهربائية الحديثة كـ EX90 وEX60 إلى طرح حزم تكنولوجية متكاملة بأسعار هجومية تقع أدنى من كلفة الطرازات المنافسة في فئتها الفاخرة. 

وتراهن الشركة ماديًا خلال عام 2026 على كسب ثقة المستهلكين عبر دمج تحسينات جوهرية تشمل رفع كفاءة وعزم دوران المحركات برمجِيًا، وتحسين سرعات استجابة البطاريات، مع التخطيط لتوسيع أسطولها اللوجستي مستقبَلًا عبر تقديم موديلات كهربائية أصغر حجمًا تضمن الحفاظ على ريادتها في صالات العرض العالمية.

فولفو فولفو EX60 فولفو EX60 موديل 2026 مواصفات Volvo EX90 الكهربائية صيانة بطاريات فولفو

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