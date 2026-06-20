حكاية بطل | قصة استشهاد صائد التكفيريين العقيد محمد هارون

من صعيد مصر وتحديدا من محافظة بني سويف الهادئة، ولد بطل يحمل في قلبه حب الوطن، وفي عينيه حلم الدفاع عن ترابه، ليصبح واحدا من رجال القوات المسلحة الذين سطروا أسماءهم بحروف من نور في سجل الشرف والتضحية، إنه الشهيد العقيد محمد هارون.

ولد الشهيد العقيد محمد هارون في محافظة بني سويف، ومنذ سنواته الأولى، اتسم بروح الانضباط والإصرار، حتى التحق بالكلية الحربية، ليخطو أولى خطواته في طريق العسكرية والشرف.

وفي عام 1999، تخرج في الدفعة الثالثة والتسعين حربية، ليبدأ رحلة طويلة من العطاء داخل صفوف القوات المسلحة.

خلال سنوات خدمته، حصل الشهيد على العديد من الفرق التخصصية العسكرية التي صقلت خبراته القتالية والقيادية، وأثبت خلالها كفاءة استثنائية جعلته نموذجا للضابط المنضبط والمقاتل المحترف.

وحين اشتدت المعركة ضد التنظيمات الإرهابية والتكفيرية في شمال سيناء، كان العقيد محمد هارون علو بين رجال القوات المسلحة الذين لبوا نداء الوطن، وانضم إلى صفوف المقاتلين الذين خاضوا واحدة من أصعب المعارك في تاريخ مصر الحديث.

وفي الثاني عشر من نوفمبر عام 2015، ارتقى العقيد محمد هارون شهيدا، بعد أن قدم روحه الطاهرة فداء لمصر في معركتها ضد الإرهاب.

إن الشهيد العقيد محمد هارون ليس اسما في سجل الشهداء فحسب، بل هو قصة وفاء وانتماء، وتجسيد لمعنى الجندية المصرية التي صنعت من رجالها درعا للوطن وسيفا في وجه الإرهاب.

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