نشرة المرأة والمنوعات| فضل شاكر مهدد بالعمى بسبب هذا المرض.. لماذا ينجذب البعوض إلى بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

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20/06/2026 06:30 م

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