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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تريند عالمى .. بصباع واحد هتحمى نفسك من الخرف

الاصابع
الاصابع
اسماء محمد

انتشر عبر صفحات السوشيال ميديا في الدول الغربية تكنيك جديد للوقاية من مرض الخرف وهو تمرين الأصابع .

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل فإن خبراء الصحة كشفوا اختبارًا قصيرًا مدته عشر ثوانٍ يُجرى على الخنصر قد يكون قادرًا على التنبؤ بالخرف والمساعدة في الوقاية منه. 

 تمرين الأصابع

 

يُطلق على هذا التمرين اسم "وقت الخنصر"، ويتضمن مدّ كلتا اليدين أمامك مع توجيه راحتي اليدين نحو بعضهما البعض بعد ذلك، قم بوضع إصبعك الأوسط فوق إصبعك السبابة في كل يد، كما لو كنت تعقد أصابعك طلباً للحظ السعيد. 

مع تشبيك إصبعي السبابة والوسطى، المس إصبعي البنصر بإبهاميك ثم حرك إصبعي الخنصر لأعلى ولأسفل لعدة ثوانٍ.

أهمية التمرين

من المعروف أن ممارسة الرياضة، وخاصة البدء بها في سن مبكرة، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف ، لأنها تعزز تدفق الدم إلى الدماغ وتقلل من الالتهاب الضار، مما يمنع تراكم اللويحات السامة من قتل الخلايا وحماية الجسم من الأضرار.

الخرف الأصابع تمرق الأصابع الوقاية من الخرف تمرين الوقاية من الخرف

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