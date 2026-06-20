السخيري: نسعى لمداواة جراح السويد وتحقيق رد فعل قوي أمام اليابان

أكد إلياس السخيري لاعب منتخب تونس، أن منتخب بلاده يطمح إلى تجاوز آثار الهزيمة الثقيلة أمام السويد، عندما يواجه اليابان في الجولة المقبلة من منافسات كأس العالم 2026.

وقال السخيري في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "ننتظر مباراة صعبة للغاية أمام منتخب قوي يمتلك جودة كبيرة مثل اليابان، وندرك حجم التحدي الذي ينتظرنا".

وأضاف: "نسعى إلى التعويض وتقديم صورة أفضل عن المنتخب التونسي، لذلك يتمتع جميع اللاعبين بحماس وتركيز كبيرين استعدادًا لهذه المواجهة المهمة".

ويخوض منتخب تونس المباراة تحت قيادة فنية جديدة، بعدما قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم إقالة المدرب الفرنسي صبري لموشيه عقب الخسارة أمام السويد، وتعيين مواطنه هيرفي رينار لقيادة "نسور قرطاج" خلال الفترة المقبلة.

ويأمل المنتخب التونسي في استعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية أمام اليابان، من أجل الإبقاء على حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي من البطولة.