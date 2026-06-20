تونس واليابان تخوضان المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم

تتجه الأنظار صباح غد الأحد إلى مدينة مونتيري المكسيكية؛ حيث يخوض المنتخب التونسي مواجهة قوية أمام نظيره الياباني، ضمن منافسات المجموعة السادسة من كأس العالم FIFA 2026™، وهي المباراة التي تحمل الرقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

ومن جهته، أكد اللاعب التونسي إلياس السخيري، أن المشاركة في المباراة رقم 1000 لكأس العالم لها رمزية كبيرة، فاللعب في كأس العالم حلم يتحقق، لكن المشاركة في المباراة رقم 1000 أمر مميز جداً".

وأضاف: "إنها تجعلك تُقدّر تاريخ هذه البطولة، أعظم المباريات، وأعظم اللاعبين الذين كتبوا أروع فصول تاريخ كأس العالم".