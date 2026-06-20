وفاة الدكتور فرحات عبد المطعي عضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر

توفي منذ قليل، الدكتور فرحات عبد المطعي، عضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر، وأعلن الخبر الدكتور عباس شومان، المشرف على لجان الفتوى بالجامع الأزهر، عبر “فيس بوك”.

نعي جامعة الأزهر

ومن جهتها تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة؛ بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة كلية الدراسات العليا بالقاهرة، في وفاة المغفور له- بإذن الله تعالى- الدكتور فرحات عبد العاطي سعد، أستاذ الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعميدها الأسبق.

شغل الراحل الدكتور فرحات عبد المعطي، رئيس قسم السياسة الشرعية بكلية الدراسات العليا بالقاهرة، وأفنى عمره في خدمة العلم الشريف، وتخريج الأجيال، ونشر الفقه الإسلامي، وكان مثالًا للعالم الجليل، والأستاذ القدير، وصاحب الخلق الرفيع والسيرة العطرة، فجزاه الله عن الإسلام والأزهر وطلابه خير الجزاء.