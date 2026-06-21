محادثات سويسرا تشتعل.. هل تقترب واشنطن وطهران من اتفاق تاريخي؟ | فانس يكشف مفاجأة جديدة

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الإدارة الأمريكية تأمل في إحراز تقدم بشأن الملف النووي الإيراني وملف وقف إطلاق النار في لبنان.

وأكد أن كلًا من إسرائيل ولبنان يسعيان إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف فانس: «نأمل أن نحقق تقدمًا في الملف النووي، وأن نحرز تقدمًا أيضًا في جهود تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان»، في إشارة إلى المساعي الدبلوماسية الجارية لخفض التوترات الإقليمية.

ومن المقرر أن تُعقد محادثات فنية، الأحد، في سويسرا ضمن إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، وفقًا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وأوضح المكتب أن رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش سيشاركان في المحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران، والتي تستضيفها سويسرا، في خطوة تستهدف دفع جهود التفاوض بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، غادر جي دي فانس قاعدة أندروز الجوية المشتركة متوجهًا إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع إيران، بينما وصل الوفد الإيراني إلى الأراضي السويسرية استعدادًا لبدء جولة المحادثات.

ويضم الوفد الإيراني عددًا من كبار المسؤولين، على رأسهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، إلى جانب مسؤولين بارزين آخرين، في إطار المساعي الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن البرنامج النووي الإيراني وتخفيف حدة التوترات الإقليمية.