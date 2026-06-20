سنتكوم: زيادة حركة الملاحة التجارية بمضيق هرمز وسط الوجود العسكري الأمريكي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز شهدت زيادة ملحوظة اليوم السبت، في وقت تواصل فيه القوات الأمريكية عملياتها في المنطقة دعماً لحرية الملاحة البحرية.

وأكدت القيادة الأمريكية- في بيان- أن المرور الآمن عبر هذا الممر المائي الدولي ظل قائماً دون انقطاع، حيث عبرت 55 سفينة تجارية خلال اليوم، ناقلة كميات ضخمة من البضائع وأكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.

وأشار البيان إلى أن المركز المشترك للمعلومات البحرية أصدر هذا الأسبوع إشعاراً أكد فيه سلامة الملاحة لجميع السفن عبر مسار محدد، يخلو من أي مطالب أو قيود تعسفية قد تعيق حركة العبور.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها لا تزال منتشرة في المنطقة وتواصل مراقبة الأوضاع عن كثب؛ لضمان الالتزام الكامل بجميع بنود الاتفاق مع إيران وتنفيذها بصورة كاملة وفعالة.