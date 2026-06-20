زيادة معاشات قراء القرآن إلى 1500 جنيه ومصروفات الجنازة لـ 3000 جنيه

وافق مجلس إدارة نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم على رفع قيمة معاش العضو ليصبح ١٥٠٠ جنيه كل ثلاثة أشهر بدلاً من ١٣٥٠ جنيهاً لأصحاب المعاشات وذويهم ورفع قيمة الاشتراك السنوى من 250 جنيهاً إلى 300 جنيهاً ورفع قيمة الاشتراك الجديد من 1100 جنيهاً إلى 1200 جنيهاً ، على أن يبدأ التطبيق عقب موافقة الجمعية العمومية المقرر انعقادها خلال شهر ربيع الأول المقبل.

رفع مصروفات الجنازة لقراء القرآن الكريم

ووافق المجلس على رفع مصروفات الجنازة من ٢٠٠٠ جنيه إلى ٣٠٠٠ جنيه للعضو وذويه، كما أوصى المجلس نقباء المحافظات بتكثيف التواصل مع الأعضاء للتعرف على المستجدات التي تهم العمل النقابي، وتقديم النصح للقراء بضرورة الالتزام بالأداء المتقن للقرآن الكريم، وعدم مجاراة رغبات الجمهور بما يخل بأصول التلاوة، وعدم تركيب أوجه القراءات داخل رواية واحدة بقصد إظهار سعة العلم أو طول النفس، لما في ذلك من مخالفة لعلم القراءات.

وأوصى المجلس بسرعة إنجاز التعديلات الخاصة بقانون النقابة لدى وزارة الأوقاف بما يضمن وجود آلية واضحة لمحاسبة المخالفين.

كما أوصى المجلس التحدث مع أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لتغيير عرض التلاوات الخاصة بالقراء من الساعة 2 ليلاً إلى وضح النهار .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النقابة، السبت الماضي، بحضور كل من فضيلة القارئ الشيخ محمد صالح حشاد نقيب قراء الجمهورية، وفضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت، نائب النقيب، وفضيلة القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطى الأمين العام، وفضيلة الشيخ محمد عبد الموجود أمين الصندوق، والمشايخ أعضاء مجلس إدارة النقابة .