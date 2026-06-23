منذ 1947.. فرنسا تسجل أعلى يوم حرارة في تاريخها

شهدت فرنسا، الثلاثاء، تسجيل أعلى يوم حرارة في تاريخها الحديث منذ بدء جمع البيانات المناخية عام 1947، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، وذلك بالتزامن مع موجة واسعة تؤثر على عدد من دول غرب أوروبا وأوضحت الهيئة أن متوسط المؤشر الحراري الوطني، الذي يُحتسب بالاعتماد على 30 محطة أرصاد مرجعية،

درجات قياسية في عدة مدن فرنسية



يُعد هذا الرقم الأعلى في السجل المناخي الفرنسي، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 29.4 درجة مئوية، والمسجل في 25 يوليو 2019، وكذلك في 5 أغسطس 2003.

وأكدت هيئة الأرصاد تسجيل درجات حرارة استثنائية في عدد من المناطق غرب البلاد، حيث بلغت 43.3 درجة مئوية في كازو، و42.2 درجة مئوية في نيور، و42.1 درجة مئوية في بوردو، و41.3 درجة مئوية في رين، فيما وصلت الحرارة في بيسوس إلى 44.3 درجة مئوية.

تحذيرات من استمرار الموجة في فرنسا



وحذرت الهيئة من استمرار الظروف المناخية الحالية حتى نهاية الأسبوع، مع توقع تسجيل درجات حرارة قصوى تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة الدنيا خلال الليل.

وأشارت إلى أن موجة الحر الحالية قد تكون، من حيث الشدة، قابلة للمقارنة مع تلك التي شهدتها البلاد في أغسطس ، متوقعة إمكانية تجاوزها في بعض المؤشرات، رغم عدم وضوح مدة استمرارها حتى الآن. وكانت موجة عام 2003 قد استمرت نحو أسبوعين، وأسفرت عن وفاة قرابة 15 ألف شخص في فرنسا.

وفي إطار التعامل مع موجة الحر، اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات وقائية شملت تعديل ساعات عمل بعض المعالم السياحية، حيث أعلنت، في وقت سابق من الثلاثاء، إغلاق برج إيفل ومتحف اللوفر، وهما من أبرز معالم العاصمة باريس، في وقت أبكر من المعتاد، حفاظًا على سلامة الزوار والعاملين.