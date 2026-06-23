القومي للطفولة والأمومة يستعد لإطلاق مبادرات جديدة لحماية الأطفال ودعم الأسر

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعه الدوري لمجلس الإدارة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام، لمناقشة خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، واستعراض عدد من المبادرات والبرامج الجديدة التي تستهدف تعزيز حقوق الطفل وتطوير منظومة الحماية والرعاية.

واستهلت الدكتورة سحر السنباطي الاجتماع باستعراض أبرز الجهود والأنشطة التي نفذها المجلس خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها افتتاح فرع المجلس بمحافظة الجيزة، في إطار التوسع الجغرافي لتقديم الخدمات للأطفال والأسر بمختلف المحافظات. كما أشارت إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية من خلال توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع مكتبة الإسكندرية، والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، ومركز طب أطفال الإسكندرية.

وأكدت رئيسة المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين شركة فودافون مصر ومؤسسة "سيف إيجيبت"، تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف تعزيز السلامة الرقمية للأطفال ورفع الوعي بالمخاطر التي قد يتعرضون لها عبر الفضاء الإلكتروني.

وشهد الاجتماع استعراض جهود الإدارة العامة لنجدة الطفل، وما حققته من تدخلات لحماية الأطفال المعرضين للخطر، من خلال التعامل مع البلاغات الواردة عبر خط نجدة الطفل (16000)، بما يضمن سرعة الاستجابة وتوفير الحماية والخدمات اللازمة للأطفال.

كما ناقش المجلس الاستعدادات لتنفيذ مبادرة "أهلاً بالصيف"، المقرر إطلاقها بمحافظة الإسكندرية اعتبارًا من منتصف يوليو ولمدة شهرين، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والثقافية والترفيهية والفنية، إلى جانب برامج التوعية والحماية وتعزيز المشاركة المجتمعية، فضلاً عن أنشطة الدمج المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات التنفيذية والشركاء المعنيين.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أن المجلس يواصل استعداداته لافتتاح "وحدة الطفل الآمن"، التي تستهدف تقديم خدمات الرعاية والحماية للأطفال المعرضين للخطر، خاصة الحالات الواردة عبر خط نجدة الطفل (16000) أو المحالة من النيابة العامة. وتوفر الوحدة بيئة آمنة لاستقبال الأطفال، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وفق مبادئ الرعاية المراعية للصدمات، إلى جانب ضمان الإحالة الآمنة ضمن منظومة حماية الطفل.

وفي ختام الاجتماع، أكد أعضاء مجلس الإدارة أهمية مواصلة تطوير البرامج والمبادرات والتوسع في الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات المعنية، بما يعزز منظومة حماية الطفل ويحقق المصلحة الفضلى للأطفال في جميع أنحاء الجمهورية.