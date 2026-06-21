رئيسة القومي للطفولة والأمومة تؤكد أهمية الشراكات لتعزيز حماية الأطفال ودعم الأسر

شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، فعاليات المائدة المستديرة التي نظمها فرع المجلس بمحافظة الإسكندرية تحت عنوان "آفاق التعاون المشترك لحماية ورعاية الطفولة والأمومة"، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز الشراكات والتوسع في المبادرات الداعمة للأطفال والأسر،

وقد حضر فعاليات المائدة المستديرة، ممثلي الجهات التنفيذية ووكلاء الوزارات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأساتذة الجامعات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، لبحث سبل التعاون المشترك لدعم قضايا الطفولة والأمومة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة الدري، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأميمة الشيخ، المشرف العام على فرع المجلس بمحافظة الإسكندرية، والدكتورة هناء السيد، مدير برنامج صحة الفتيات واستشاري المجلس، ومنى مصطفى، مدير عام التوثيق، وهشام الخطيب، مدير برنامج الفروع بالمجلس.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، خلال كلمتها، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل وفق رؤية متكاملة ترتكز على حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم من خلال منظومة شاملة من البرامج والمبادرات وآليات الحماية، مشيرة إلى أهمية تضافر جهود جميع الشركاء الوطنيين لضمان وصول الخدمات والحماية إلى الأطفال والأسر.

وأضافت أن المائدة المستديرة تأتي في إطار حرص المجلس على بناء شبكة واسعة من الشركاء بمحافظة الإسكندرية، وتوحيد الجهود بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والأهلية لدعم قضايا الطفولة والأمومة، معربةً عن تطلعها إلى توسيع نطاق المبادرات والبرامج التي ينفذها المجلس بما يسهم في تعزيز حماية الأطفال ونشر الوعي بحقوقهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

كما استعرضت رئيسة المجلس المبادرة التي يعتزم المجلس إطلاقها بمحافظة الإسكندرية تحت عنوان "أهلاً بالصيف"، التي تستهدف رفع وعي الأطفال والأسر بحقوق الطفل والقضايا المرتبطة بحمايته.

وأوضحت أن اختيار محافظة الإسكندرية لإطلاق المبادرة يتزامن مع موسم الصيف الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من الزائرين والمصطافين من مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الرسائل التوعوية للمبادرة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال والأسر.

من جانبها، استعرضت أميمة الشيخ أبرز الأنشطة والبرامج التي ينفذها فرع المجلس بمحافظة الإسكندرية، وفي مقدمتها مبادرة "صحة ووعي"، التي تستهدف تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

كما استعرضت الدكتورة هناء السيد عددًا من البرامج والمبادرات التي ينفذها المجلس، من بينها مبادرة "صحة الفتيات.. صحة فرح" الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي للفتيات، إلى جانب مبادرتي "زرع وحصد" و"غزل بنات"، اللتين تستهدفان مكافحة زواج الأطفال ودعم قدرات الفتيات وتمكينهن.

وتفقدت الدكتورة سحر السنباطي أعمال القافلة الطبية التابعة لمبادرة "صحة ووعي"، واطلعت على الخدمات الصحية المقدمة للأطفال داخل دور الرعاية، مؤكدة أهمية استمرار هذه الجهود لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للأطفال وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

وعلى هامش الفعاليات، وقعت الدكتورة سحر السنباطي ثلاثة بروتوكولات تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأطفال والأسر، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع مركز طب أطفال الإسكندرية للمشاركة في جهود التثقيف الصحي ورفع الوعي من خلال الندوات والمحاضرات التوعوية، إلى جانب توفير الفرق الطبية والأجهزة اللازمة لتنفيذ القوافل الطبية والكشف على الأطفال وتقديم الخدمات الصحية لهم.

كما أهدى الدكتور صلاح زاهر، رئيس مجلس إدارة مركز طب أطفال الإسكندرية، درع المركز إلى الدكتورة سحر السنباطي تقديرًا لجهودها في دعم قضايا الطفولة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية لتفعيل البعد الاجتماعي ضمن مبادرة "صحة ووعي"، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الخدمات المقدمة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية داخل مؤسسات الرعاية، وتطوير البرامج والأنشطة الموجهة إليهم، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبرامج التدريبية والاستشارات الفنية في هذا المجال.

وشهدت الفعاليات كذلك توقيع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية بهدف دعم الأنشطة الثقافية والتوعوية الموجهة للأطفال والأسر، وتعزيز التعاون في تنفيذ البرامج والفعاليات المشتركة التي تسهم في نشر الوعي بقضايا الطفولة والأمومة.

وحرصت الدكتورة سحر السنباطي على تفقد مكتبة الإسكندرية، مشيدةج بدورها الرائد باعتبارها مؤسسة ثقافية ومعرفية تسهم في نشر المعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي.