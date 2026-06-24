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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قيادات المنوفية الأزهرية تتابع امتحان الأحياء بكفر داود وشبين الكوم

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر
مروة فاضل

واصلت قيادات منطقة المنوفية الأزهرية متابعاتها الميدانية لسير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، وذلك في ختام الأسبوع الثاني من الامتحانات، حيث أدى الطلاب اليوم امتحان مادة الأحياء وسط أجواء من الهدوء والانضباط داخل اللجان.

وفي هذا الإطار، تفقد  الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، لجنة كفر داود المشتركة، ومقرها معهد بنين كفر داود الإعدادي الثانوي التابع لإدارة مدينة السادات التعليمية، حيث تابع انتظام أعمال اللجان، واطمأن على توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان.

كما أجرى الدكتور سعيد عامر، الوكيل الثقافي لمنطقة المنوفية الأزهرية، جولة تفقدية بلجنة بنين شبين الكوم، ومقرها معهد بنين شبين الكوم النموذجي الإعدادي الثانوي التابع لإدارة شبين الكوم التعليمية، لمتابعة انتظام سير الامتحانات والتأكد من تهيئة المناخ المناسب للطلاب داخل اللجنة.

وأدى طلاب القسم العلمي، اليوم، امتحان مادة الأحياء، حيث سادت اللجان أجواء من الهدوء والانضباط، وجاءت أعمال الامتحانات منتظمة، في ظل المتابعة الميدانية المستمرة من قيادات المنطقة والحرص على توفير بيئة امتحانية مناسبة تُمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة.

الثانوية الأزهرية الاحياء محافظة المنوفية المنوفية امتحانات

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