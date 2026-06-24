رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات جديدة لتطوير الأداء الإداري بالمستشفيات والمعاهد الطبية

أصدر الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، عددًا من القرارات الإدارية الجديدة في إطار خطة الجامعة لتطوير الأداء الإداري والاستفادة من الكفاءات المتميزة بما يسهم في دعم منظومة العمل بالمستشفيات والمعاهد الطبية التابعة للجامعة، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.

وشملت القرارات تعديل تكليف ياسر رمضان الخشات، من العمل مديرًا عامًا للإدارة العامة للاحتياجات بالجامعة، للقيام بعمل أمين معهد الأورام بجامعة المنوفية.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارًا بتكليف بهاء أحمد الفقي، موجه إداري أول بالمستشفيات الجامعية، للقيام بعمل مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمستشفيات معهد الكبد القومي، وذلك ضمن مجموعة وظائف الإدارة العليا.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الجامعة على تطوير الأداء المؤسسي، والاستفادة من الخبرات الإدارية المتميزة، ودعم القطاعات الطبية المختلفة بالكوادر القادرة على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والإدارية المقدمة داخل المستشفيات والمعاهد الطبية التابعة للجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة المنوفية تواصل تنفيذ رؤيتها في تحديث منظومة العمل الإداري، وتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات، بما يدعم أهداف الجامعة في التميز المؤسسي وتقديم خدمات تعليمية وطبية وبحثية وفق أعلى معايير الجودة.

وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الجامعة نحو تطوير الأداء الإداري والاستفادة من الكفاءات والخبرات بما يدعم جودة الخدمات الطبية والإدارية بمختلف القطاعات التابعة للجامعة.