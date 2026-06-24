الأولي علي الإعدادية في المنوفية: كنت نايمة وصحوني إني من الأوائل والمحافظ كلم ماما

فرحة كبيرة داخل منزل رودينا محمد محمود من اوائل الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية بمدينة شبين الكوم وذلك عقب اعتماد النتيجة من اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية.

" كنت نايمة وصحوني إني من الاوائل " هكذا أكدت رودينا بأنها كانت نائمة وتلقت خبر حصولها علي المركز الأول بين اوائل الشهادة الإعدادية علي مستوي محافظة المنوفية.

وأوضحت أن والدتها تلقت اتصالا للتهنئة من محافظ المنوفية اللواء عمرو الغريب ليخبرهم أنها من بين الاوائل مقدما لها التهاني بالتفوق.

وأشارت رودينا، إلي أنها حصلت علي مجموع, 140 الدرجة النهائية في الفصل الدراسي الأول وكان عليها ضغط كبير للحصول علي الدرجة النهائية في الفصل الدراسي الثاني لتكون بين الاوائل.

وأوضحت أن مدرسيها توقعوا أن تكون من بين الاوائل علي مستوي المحافظة وكان يضعون عليها أمل كبير خلال سنوات الدراسة.

وأكدت أنها كانت تحصل علي المراكز الأولي علي مستوي مدرستها وتوقعت أن تكون بين الأوائل هذا العام.

واعتمد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2026 بنسبة نجاح 69,87 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ عدد الحاضرين 89800

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2026 بنسبة نجاح 84,38%وبلغ عدد الحاضرين 31 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 79% وتقدم للامتحان 5798 طالب وحضر 5773 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2026 بنسبة نجاح 72,22%حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 18 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 99,41% حيث بلغ عدد المتقدمين 170 طالب .

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

اعتمد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2026 بنسبة نجاح 69,87 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ عدد الحاضرين 89800

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2026 بنسبة نجاح 84,38%وبلغ عدد الحاضرين 31 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 79% وتقدم للامتحان 5798 طالب وحضر 5773 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2026 بنسبة نجاح 72,22%حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 18 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 99,41% حيث بلغ عدد المتقدمين 170 طالب .

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.