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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة مسائية مفاجئة.. وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يحيل مقصرين للتحقيق ويكافئ المتميزين في شبين الكوم

جولة
جولة
مروة فاضل

 اجري الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة، بزيارة مسائية مفاجئة شملت المركز الصحي بميت خاقان ووحدة زوير الصحية التابعين لإدارة شبين الكوم الطبية، للوقوف على سير العمل والتأكد من التزام الأطقم الطبية بالنوبتجيات المسائية.

​بدأ وكيل الوزارة جولته بتفقد المركز الصحي بميت خاقان، حيث توجه مباشرة إلى غرفة الاستقبال والطوارئ. وناقش الطبيب النوبتجي حول معدل ونوعية الحالات المترددة على المركز، كما اطمأن بنفسه على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية .

​وتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية المركز و بمراجعة دفتر الحضور والانصراف الخاص بالنوبتجية، تلاحظ  غياب عدد من العاملين والمكلفين بالعمل المسائي، وعلى الفور أصدر قرارًا بتحويل المقصرين إلى الشئون القانونية بالمديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم .

​وفي لفتة إيجابية، تفقد الدكتور عمرو مصطفى قسم الغسيل الكلوي بالمركز، واطمأن على انتظام الأطباء وهيئة التمريض، مراجعًا التحاليل الدورية للمرضى. كما أجرى حوارًا  مع المرضى للاستماع إلى آرائهم ومدى رضاهم عن الخدمة، ووجّه شكرًا رسميًا وتقديرًا للعاملين بالقسم على تفانيهم في العمل.

​واستكمالًا للجولة المفاجئة، توجه وكيل الوزارة إلى وحدة زوير الصحية؛ تلاحظ  تواجد الطبيبة النوبتجية وانتظام العمل بالاستقبال وتواجد  نوبتجي مكتب الصحة بزوير . إلا أن بمراجعة دفاتر الحضور كشفت مجددًا عن غياب عدد من أفراد الطاقم النوبتجي، مما دفع سيادته لإحالتهم فورًا للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي تقصير يمس صحة المواطن.

​وفي تصريح خاص له عقب الجولة، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة، أن "المواطن المنوفي وصحته هما الخط الأحمر الذي لن نسمح بتجاوزه". وأضاف ​إن الجولات المفاجئة مستمرة وفي كافة الأوقات؛ لإننا نؤمن أن الطب رسالة إنسانية قبل أن يكون وظيفة. لن نتسامح مع أي متقاعس يترك نوبتجيته ويهدد سلامة المرضى، وفي المقابل سنكون سندًا وعونًا لكل مخلص يؤدي واجبه بضمير ويستحق منا كل التكريم والدعم. هدفنا هو إعادة الانضباط التام للمستشفيات والوحدات الصحية ليلًا ونهارًا".

محافظة المنوفية المنوفية صحة المنوفية جولة مفاجئة شبين الكوم

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