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إحالة أوراق المتهم بإشعال النيران في عمه بالمنوفية إلي المفتي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة أوراق المتهم بإشعال النيران في عمه بالمنوفية إلي المفتي

المجني عليه
المجني عليه
مروة فاضل

قضت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية بإحالة أوراق المتهم بإشعال النيران في عمه وتوفي متأثرا بإصابته، إلي فضيلة المفتي لابداء الراي الشرعي في إعدامه. 

وانطلقت الزغاريد أمام محكمة شبين الكوم عقب صدور القرار وبكت أسرة المجني عليه مرددين “ حقه رجع الحمد لله”.

وحضرت أسرة المتوفي إلي المحكمة لمتابعة سير القضية مطالبين بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم. 

وقالت نجلة المتوفي، إن والدها الحاج حنفي ابن منوف أن المتهم نجل عمها وتعدي علي والدها بالسب والألفاظ البذيئة فطالبه عمه بأن يتوقف عن ما يفعله فقام بسكب البنزين عليه وترك النيران مشتعلة به وأيضا اشعل النيران في ابناء المتوفي واشقاءه واصيبوا بحروق. 

وأضافت أن والدها دخل في غيبوبة متأثرا بإصابته لمدة 14 يوما قبل وفاته  بعدها قعد في غيبوبة، ووأوصاهم قائلا “ أنا عاوز حقي من ابن اخويا، ابن اخويا اللي ولع فيا وسابني اجري بالنار في الشارع ما فكرش حتى يطفيني لا كمان كان بيزود البنزين ”.

وتابعت وفاة والدها بعد ذلك مطالبة بحق والدها وإعدام المتهم. 

وتعود تفاصيل الواقعة بعدما تلقي مدير أمن المنوفية أخطارا بقيام شاب بإشعال النيران في عمه مدير عام بالإدارة الزراعية بالمعاش وذلك عقب نشوب مشادة كلامية بينهم بسبب لعب الأطفال قام علي إثرها المتهم بإشعال النيران في المتوفي وأيضا عمه الثاني ونجل أحدهم مما أدي إلي إصابتهم بحروق. 

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية محكمة شبين الكوم الإعدام

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