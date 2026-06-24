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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية الصعبة بالمنوفية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

عقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية لقاءه الدوري بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام للإستماع إلى عدد من الشكاوى والطلبات المقدمة من أبناء المحافظة وبحث سبل تلبيتها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة ، بحضور المستشار القانوني ، مدير إدارة التفتيش والمتابعة .

حيث بدأ محافظ المنوفية لقائه بصرف مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية من نواحي بركة السبع وسرس الليان لتساعدهم علي متطلبات حياتهم ومراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة ، وتوفير كشك كمصدر رزق ثابت لإحدى الحالات الإنسانية بسرس الليان ، ووجه مدير مديرية التضامن الإجتماعى ببحث ودراسة إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لسيدة تعانى من ظروف صحية ومعيشية صعبة  من ناحية كفر عليم ببركة السبع .

وكلف محافظ المنوفية مدير عام ادارة الاملاك بالديوان العام بفحص ودارسة شكوي أهالى قرية الجزيرة الشرقية بالباجور يلتمسون اعادة النظر في تقييم سعر المتر  لقطع أراضى الذى أقرته لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة وفقا للضوابط والقواعد المنظمة لذلك والعرض عليه خلال أسبوع من تاريخه

وخلال اللقاء ، وجه محافظ المنوفية بإيقاف كافة الإجراءات الخاصة بترخيص مبني لمواطن يتضرر من أحد جيرانه من ناحية بركة السبع  لحين تشكيل لجنة من المحافظة ومجلس مدينة بركة السبع والنزول على الطبيعة وعمل معاينة وتحديد المتعدي بالتنسيق مع المساحة ومركز معلومات شبكات المرافق والعرض عليه لإتخاذ اللازم ، فيما استمع المحافظ لمقترح طالب  من ناحية شبرا بلولة يهدف الي تحليل المياه المالحة لإنتاج الغازات  عن طريق تحليلها كهربياً وعلى الفور وجه المحافظ الطالب بالتقديم عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية أن المواطن يأتي على رأس أولويات منظومة العمل التنفيذي، مشدداً على أن اللقاءات الدورية تمثل آلية فعالة للوقوف على المشكلات الحقيقية للمواطنين على أرض الواقع، واتخاذ قرارات فورية تسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

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