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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسليم 21 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين بالمنوفية

سكرتير عام المنوفية
سكرتير عام المنوفية
مروة فاضل

سلم اليوم اللواء عبد الله الديب السكرتير العام لمحافظة المنوفية  21 عقد تقنين جديد لعدد من المواطنين واضعي اليد بعد استيفائهم كامل الاشتراطات القانونية وموافقات الجهات المعنية وفقاً لأحكام القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة . 

 جاء ذلك خلال لقائه بهم بقاعة الإجتماعات بالديوان العام ، بحضور المستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة ، المهندسة علا الجعبري مدير عام إدارة الاملاك ، يحيى شكر مدير منظومة التقنين الالكترونية بالديوان العام.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تحرير 87 عقد تقنين علي المنصة الوطنية لتقنين أراضى أملاك الدولة ، وإجمالي ما تم تسليمه حتي الآن بلغ 74 عقداً علي القانون الجديد ، مؤكداً أن معدلات الإنجاز المحققة بملف أراضي أملاك الدولة يعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة بإعتباره أحد الملفات الحيوية التي توليها الدولة إهتماماً بالغاً لما له من أثر مباشر في حماية حقوق الدولة والمواطنين ويحقق مردوداً إيجابياً كبيراً على مسار التنمية.

وأكد المحافظ علي أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل متابعتها اليومية لملف التقنين لنهوه بشكل كامل ورفع معدلات الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ، ومشدداً علي ضرورة إستمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل جميع العقبات أمام المواطنين الجادين ، والتعامل بكل حسم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة وإزالتها في المهد، والالتزام بالتوجيهات والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

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