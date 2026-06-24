تضامن المنوفية: تسليم 531 كارت خدمات متكاملة للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، وفي إطار خطة الدولة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والوصول بمظلة الدعم إلى مستحقيه بنطاق المحافظة،وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمد مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم استقرارهم الأسري والمجتمعي.

أشار صبري عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية إلى أنه تم تسليم عدد (531) فيزا كارت « خدمات متكاملة » للجان الإدارات الاجتماعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تمهيدًا لتسليمها لمستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم، بما يضمن سرعة تفعيل الخدمات وتحقيق الاستفادة الفعلية منها ، لافتا إلى أن عملية التوزيع تتم وفقًا لآليات وضوابط محددة تضمن الشفافية والدقة في الوصول إلى المستحقين، حيث يتيح فيزا كارت « خدمات متكاملة » العديد من المزايا لذوي الهمم، من بينها الحصول على الخدمات التأهيلية والطبية والتعليمية والتسهيلات المقررة لهم، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بدمجهم في المجتمع وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات التسليم، وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للأسر المستفيدة، مؤكداً حرص المحافظة على التعاون الكامل مع مختلف الجهات المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.