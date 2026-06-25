المنوفية : ضبط أكثر من1.5 طن لحوم غير صالحة بقويسنا وشبين الكوم

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية من ضبط ثلاجة لحوم بناحية زوير تضم أكثر من طن لحوم متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري من ضبط ربع طن لحوم ودهون غير صالحة للاستهلاك الادمي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وشنت رئاسة حي غرب شبين الكوم حملة تفتيشية مفاجئة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء ، أسفرت عن ضبط ربع طن فراخ مجهولة المصدر بمخزن لتجهيز الوجبات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وشدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات المفاجئة والدورية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم وثلاجات حفظ الأغذية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية وإتخاذ كافة لإجراءات الرادعة حيال المخالفين .