حملات تفتيشية لمراجعة منظومة تراخيص المحال العامة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات ف المنوفية

تواصل الوحدات المحلية في محافظة المنوفية جهودها في شن الحملات المكبرة للمرور على المحال التجارية والمنشآت العامة للتأكد من الالتزام باشتراطات الترخيص والتأكد من سريانها ومطابقة النشاط الفعلي، وتذليل العقبات وتبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص لدى أصحاب المحال الغير مرخصة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

يأتي ذلك لتحقيق الانضباط وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وتهيب محافظة المنوفية بأصحاب المحال التجارية سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات وحزمة الإجراءات الجديدة الخاصة بتراخيص المحال، والدخول تحت مظلة القانون من خلال التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية التابعين لها لاستخراج ترخيص مزاولة النشاط وبدء إجراءات الترخيص، تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون أو التعرض للغرامات المقررة في حال عدم ترخيص النشاط.