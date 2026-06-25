محافظ المنوفية : زيادة منافذ فحص طلاب المراحل الأولى بالتأمين الصحي

اعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أنه تم زيادة عدد المنافذ بالتأمين الصحي مقارنة بالسنوات السابقة لتوقيع الكشف الطبي لطلاب صفوف المراحل الأولى التعليمية " رياض الأطفال والأول الابتدائي والإعدادي والثانوي" ، وذلك للتيسير على أولياء الأمور والطلاب والحد من الازدحام والتكدسات داخل مقار تقديم الخدمة خلال فترة التقديم للمدارس.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير عام فرع التأمين الصحي بالمنوفية إلى أنه نظراً للضغط الشديد على الصحة المدرسية لإنهاء الإجراءات والتقارير الطبية اللازمة ، فقد تم فتح منافذ إضافية جديدة بمختلف المراكز والمدن وفقاً للكثافات الطلابية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ، وشملت المنافذ الجديدة ( عيادة أبو بكر الصديق والساحة الشعبية بشبين الكوم ، والعيادة الشاملة بتيمور والعيادة الجديدة بمدرسة الصنايع بقويسنا ، العيادة الشاملة بالشهداء وعيادة كفر عشما المركز الصحى بالشهداء ، العيادة الصحية بمدرسة خالد بن الوليد وسنتريس بأشمون ، المركز الصحى بالسادات ، العيادات الشاملة بتلا والباجور وبركة السبع، والمركز الصحي بمنوف ، والعيادة الصحية بمدرسة الشهيد محمد عفت القاضي بسرس الليان ) إلى جانب استمرار العمل بجميع العيادات القديمة بنطاق المراكز والمدن بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتقديم الخدمات بشكل أسرع ومنظم.

ووجه محافظ المنوفية مدير عام التأمين الصحي وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بضرورة التيسير على الطلاب وأولياء الأمور وتذليل كافة العقبات وتقديم التسيهلات اللازمة واتخاذ الإجراءات التنظيمية لذلك ، مع العمل بنظام الفترتين صباحا ومساءً بعدد من عيادات الصحة بنطاق المحافظة بما يتناسب مع الكثافات الطلابية وسهولة تقديم الخدمة الطبية بشكل منتظم ومد فترة التقديم للمدارس حتى قرب العام الدراسي ، مشيراً إلى أن المحافظة تضع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس أولوياتها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ببناء منظومة خدمية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.