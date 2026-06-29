تعيين يوريتش مدربا لمونزا بعد صعوده لدوري الأضواء الإيطالي

أعلن مونزا، الذي صعد مؤخرا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين إيفان يوريتش مدربا جديدا، خلفا لباولو بيانكو.
وكان مونزا قد عاد إلى دوري الأضواء بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية. ولم يكشف النادي عن مدة عقد يوريتش، لكن التقارير تشير إلى أنه يمتد حتى 2028.
ويعود الكرواتي البالغ عمره 50 عاما إلى عالم التدريب بعد أن أقاله نادي أتلانتا في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.
مدرب جديد
وكان بيانكو قد نجح في قيادة النادي الذي يتخذ من لومباردي مقرا له إلى العودة إلى الدرجة الأولى عبر الملحق في الموسم المنصرم.
وكان بيانكو قد تولى الأسبوع الماضي تدريب بيزا، الذي هبط من الدرجة الأولى في الموسم المنصرم.
وكان يوريتش قد درب سابقا عدة أندية إيطالية، منها جنوة وهيلاس فيرونا وتورينو وروما. كما درب أيضا ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.