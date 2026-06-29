تعيين يوريتش مدربا لمونزا بعد صعوده لدوري الأضواء الإيطالي

أعلن مونزا، الذي صعد مؤخرا إلى ​دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة ‌القدم اليوم الاثنين تعيين إيفان يوريتش مدربا جديدا، خلفا لباولو بيانكو.

وكان مونزا ​قد عاد إلى دوري ​الأضواء بعد موسم واحد فقط في ⁠دوري الدرجة الثانية. ولم يكشف ​النادي عن مدة عقد يوريتش، ​لكن التقارير تشير إلى أنه يمتد حتى 2028.

ويعود الكرواتي البالغ عمره 50 عاما ​إلى عالم التدريب بعد أن ​أقاله نادي أتلانتا في نوفمبر تشرين الثاني ‌من ⁠العام الماضي.

مدرب جديد

وكان بيانكو قد نجح في قيادة النادي الذي يتخذ من لومباردي مقرا له إلى العودة إلى ​الدرجة الأولى ​عبر الملحق ⁠في الموسم المنصرم.

وكان بيانكو قد تولى الأسبوع الماضي ​تدريب بيزا، الذي هبط ​من ⁠الدرجة الأولى في الموسم المنصرم.

وكان يوريتش قد درب سابقا عدة أندية إيطالية، ⁠منها ​جنوة وهيلاس فيرونا وتورينو ​وروما. كما درب أيضا ساوثامبتون في الدوري ​الإنجليزي الممتاز.