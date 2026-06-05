إنتر ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بمواجهة مونزا

يبدأ إنتر ميلان، حامل لقب الدوري الإيطالي، حملة الدفاع عن لقبه على أرضه أمام مونزا الصاعد حديثًا.

وأُعلن اليوم الجمعة، عن جدول مباريات الموسم المقبل من الدوري الإيطالي.

فيما يحلّ نابولي، وصيف الدوري، ضيفًا على جنوى في الجولة الافتتاحية، بينما يسافر ميلان إلى تورينو، ويلعب يوفنتوس على أرض فروسينوني، وصيف دوري الدرجة الثانية.

ويلعب كومو، الذي فاجأ الجميع باحتلاله المركز الرابع في الموسم الماضي، مع أودينيزي، ويستضيف روما فيورنتينا.

ويبدأ الموسم في عطلة نهاية الأسبوع الموافق 23 أغسطس ويستمر حتى 30 مايو. ستُقام جولتان في منتصف الأسبوع - 28 أكتوبر و6 يناير - بينما لن تُقام أي مباريات في عطلة نهاية الأسبوع الموافق 26 ديسمبر بسبب عيد الميلاد.

وستُقام أولى مباريات القمة بين الفرق في الجولة الثالثة، إذ يستضيف إنتر نابولي، ويحلّ ميلان ضيفًا على يوفنتوس.

كما ستُقام أول مباراة ديربي بين فريقي ميلانو في الجولة العاشرة، في عطلة نهاية الأسبوع الموافق 1 نوفمبر، والتي ستشهد أيضًا زيارة نابولي ليوفنتوس.

فيما ستُقام أول مباراة ديربي في روما - بين روما ولاتسيو - في عطلة نهاية الأسبوع الموافق 13 ديسمبر.

الدوري الإيطالي

وفي الجولة الأخيرة، يحلّ إنتر ضيفًا على ساسولو، ويستضيف نابولي أتالانتا، ويلعب ميلان ضد أودينيزي، ويواجه يوفنتوس فروسينوني.