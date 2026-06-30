نوير ينفرد برقم تاريخي مع ألمانيا في كأس العالم

حقق مانويل نوير، قائد وحارس مرمى منتخب ألمانيا، إنجازًا تاريخيًا بعدما أصبح أكثر اللاعبين مشاركة بقميص "الماكينات" في نهائيات كأس العالم، وذلك خلال مواجهة باراجواي في دور الـ32 من نسخة 2026.

وشارك نوير أساسيًا في المباراة المقامة مساء الإثنين، ليخوض مباراته رقم 23 في تاريخ مشاركاته بالمونديال، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الثنائي لوثار ماتيوس وميروسلاف كلوزه، اللذين خاض كل منهما 22 مباراة مع المنتخب الألماني في البطولة.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، أصبح نوير أول لاعب ألماني يصل إلى 23 مشاركة في كأس العالم، لينفرد بصدارة قائمة أكثر لاعبي منتخب ألمانيا ظهورًا في تاريخ البطولة.

وجاء ترتيب أكثر لاعبي ألمانيا مشاركة في كأس العالم كالتالي:

مانويل نوير: 23 مباراة.

ميروسلاف كلوزه: 22 مباراة.

لوثار ماتيوس: 22 مباراة.

أوفه زيلر: 21 مباراة.

فيليب لام: 20 مباراة.

ويخوض منتخب ألمانيا مواجهة باراجواي بعدما تأهل إلى دور الـ32، إثر تصدره المجموعة الخامسة، حيث استهل مشواره بالفوز على كوراساو بنتيجة 7-1، ثم تغلب على كوت ديفوار بهدف دون رد، قبل أن يتلقى خسارته الأولى أمام الإكوادور في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.