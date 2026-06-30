مفاجأة مدوية.. باراجواي تُطيح بألمانيا خارج المونديال بركلات الترجيح

ودع منتخب ألمانيا منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ32، بعدما خسر أمام منتخب باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب هيوستن.

وافتتح منتخب باراجواي التسجيل في الدقيقة 42 عن طريق خوليو إنسيسو، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، قبل أن ينجح كاي هافرتز في إدراك التعادل لألمانيا في الدقيقة 54، لتستمر النتيجة دون تغيير حتى نهاية الوقت الأصلي.

وفشل المنتخبان في استغلال الفرص التي أتيحت خلال الشوطين الإضافيين، ليحتكما إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لمنتخب باراجواي بنتيجة 5-4، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بينما غادر المنتخب الألماني البطولة في واحدة من أبرز مفاجآت النسخة الحالية.

وكان المنتخب الألماني قد تأهل إلى دور الـ32 بعدما تصدر المجموعة الخامسة، عقب فوزه على كوراساو بنتيجة 7-1، ثم تغلبه على كوت ديفوار بهدف دون رد، قبل أن يتلقى خسارة أمام الإكوادور في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وشهدت المباراة أيضًا إنجازًا تاريخيًا للحارس الألماني مانويل نوير، الذي خاض مباراته رقم 23 في نهائيات كأس العالم، لينفرد بصدارة قائمة أكثر لاعبي منتخب ألمانيا مشاركة في تاريخ البطولة، إلا أن هذا الرقم القياسي لم يكن كافيًا لتجنيب "الماكينات" الخروج المبكر من المونديال.