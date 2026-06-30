عضو اتحاد الكرة: محمد صلاح جاهز لمواجهة أستراليا.. ولا يُقارن إلا برموز مصر

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، جاهزية منتخب مصر لمواجهة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن جميع اللاعبين يركزون بشكل كامل على تحقيق التأهل إلى الدور المقبل.

وقال أبو زهرة، في تصريحات تلفزيونية، إن أجواء المعسكر تتسم بالتركيز والإصرار، مضيفًا: "الجميع متمسك بالفرصة، ونسعى لتحقيق هدفنا بالتأهل إلى دور الـ16".

كما كشف عضو اتحاد الكرة عن موقف محمد صلاح من المباراة، مؤكدًا جاهزية قائد المنتخب للمشاركة أمام أستراليا، نافيًا وجود أي أزمة تتعلق بحالته البدنية.

وأشاد أبو زهرة بمكانة نجم ليفربول، قائلًا: “لا يجوز مقارنة محمد صلاح بأي لاعب كرة قدم، بل يُقارن برموز مصر الكبار مثل مجدي يعقوب، وأحمد زويل، وأم كلثوم، ومحمد صديق المنشاوي، ونجيب محفوظ، فكل منهم حقق إنجازًا عالميًا في مجاله”.

وأضاف: "لا يوجد شخص قابلناه في أي مكان بالعالم لا يعرف محمد صلاح، وأنا سعيد لأنني عملت في فترة كان خلالها قائد منتخب مصر هو محمد صلاح".

واختتم تصريحاته بالإشادة بهيثم حسن، مؤكدًا أنه لاعب ملتزم للغاية على المستويين الفني والأخلاقي، مشيرًا إلى أنه يذكره بالنجم السابق أحمد الكأس، لما يمتلكه من مهارات وأخلاق واحترافية عالية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أستراليا مساء الجمعة المقبل، بعدما تأهل إلى دور الـ32 عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط.