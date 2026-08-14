رسالة مؤثرة من الطفل إيزاك صديق محمد صلاح بعد انتقاله إلى طرابزون

حرص إيزاك كيرني، الطفل الشهير بحبه لنادي ليفربول، على توجيه رسالة مؤثرة إلى محمد صلاح، بعد انتقال النجم المصري إلى صفوف طرابزون سبور.

وكان صلاح قد ارتبط بعلاقة مميزة مع إيزاك، بعدما فاجأه في مدرسته برفقة فيرجيل فان دايك، قبل أن يصطحبه إلى مركز تدريب ليفربول، حيث التقى بعدد من نجوم الفريق، كما حصل على فرصة حضور مباراة لليفربول في ملعب أنفيلد كتميمة للفريق.

ونشر إيزاك صورة له بقميص طرابزون سبور، في إشارة إلى استمراره في دعم محمد صلاح رغم رحيله عن ليفربول، ووجّه إليه رسالة قال فيها: "إلى بطلي في كرة القدم محمد صلاح، تهانينا على مغامرتك الجديدة، سأدعمك دائمًا أينما لعبت. لقد منحتني الكثير من الذكريات الرائعة، وسأفتقد رؤيتك بقميص ليفربول كثيرًا."

وتأتي رسالة إيزاك لتؤكد العلاقة الخاصة التي تجمعه بصلاح، بعدما كان النجم المصري أحد أبرز اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق حلم الطفل الصغير، الذي أصبح من أشهر مشجعي ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي.