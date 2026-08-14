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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جديد في الزمالك.. استعدادات لمواجهة الاتحاد وملفات مهمة على طاولة النادي

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

يشهد نادي الزمالك عددًا من المستجدات خلال الفترة الحالية، بعد ختام معسكر الفريق في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي انتهى بمواجهة أورانج.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة اليوم، على أن يعود الفريق غدًا إلى التدريبات على ملعب الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وشهد معسكر الفريق إشادات واسعة بعدد من اللاعبين، في مقدمتهم محمود جهاد، وأحمد ربيع، ومصطفى الزناري، وأحمد حسام، وحسام أشرف، إلى جانب الناشئ محمد حمد، فيما لفت محمد السيد الأنظار بمستواه المميز خلال المعسكر.

وفي ملف خوان بيزيرا، هناك تأكيدات بوصول اللاعب إلى القاهرة الأسبوع المقبل برفقة عائلته، لعقد جلسة مع إدارة نادي الزمالك ومناقشة موقفه من الرحيل عن الفريق، في الوقت الذي تتمسك فيه إدارة القلعة البيضاء باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

ومن المنتظر أن يصل شيكو بانزا إلى القاهرة غدًا في تمام الساعة الثامنة صباحًا، على أن يلحق به أحمد الجفالي، بينما ينضم عبدالله السعيد مباشرة إلى التدريبات، لتكتمل صفوف الفريق ويصبح الزمالك أكثر جاهزية للمنافسات المقبلة.

كما يدرس معتمد جمال إمكانية انضمام أحمد صفوت وحسام عاشور التقي إلى التدريبات الجماعية للفريق الأول، بعد الإشادات الكبيرة التي حصل عليها الثنائي خلال الفترة الماضية.

وعلى صعيد آخر، تلقى نادي الزمالك استفسارًا من نادي لودوجوريتس البلغاري بشأن بيانات الحساب البنكي للنادي، تمهيدًا لإرسال القسط الأول من قيمة صفقة انتقال حسام عبدالمجيد.

الزمالك خوان بيزيرا لودوجوريتس البلغاري

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