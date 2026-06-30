فرج عامر: جراديشار لم يحصل على فرصته الحقيقية مع الأهلي

يرى فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن جراديشار لم يحصل حتى الآن على الفرصة الكاملة لإثبات إمكانياته مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن الحكم عليه في الوقت الحالي قد يكون سابقًا لأوانه.

وأوضح فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اللاعب يمتلك قدرات فنية مميزة، مشيرًا إلى أنه قدم خلال مشاركاته بعض اللمحات التي تعكس امتلاكه مهارات كروية جيدة وقدرة على التطور.

وأضاف أن جراديشار قد يصبح لاعبًا مؤثرًا إذا عمل تحت قيادة مدرب كبير يستطيع تطوير إمكانياته، مؤكدًا أن اللاعب لديه مقومات تؤهله لتقديم مستوى أفضل خلال الفترة المقبلة إذا حصل على الثقة والفرصة المناسبة.