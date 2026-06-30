تعيين محمد مكي مديرا فنيا لفريق حرس الحدود

أعلن نادي حرس الحدود تعيين محمد مكي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، لقيادة الفريق في دوري المحترفين في الموسم الجديد.

يأتي التعاقد مع محمد مكي في إطار خطة إدارة النادي لإعادة بناء الفريق، والمنافسة بقوة من أجل العودة لدوري الأضواء والشهرة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني المعاون لـ محمد مكي مكون من العميد عمرو خليل مديرًا للكرة وتامر أبو جبل مدربًا عامًا ومصطفى طلعت مدربًا وعلي فرج مدربًا لحراس المرمى والدكتور صفي معدًا بدنيًا

ويبدأ الجهاز الفني الجديد مهامه خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من دوري المحترفين، على أمل إعادة حرس الحدود إلى الدوري الممتاز.