أمير هشام: بن رمضان يقترب من الانتقال إلى الشمال القطري مقابل 1.8 مليون دولار

كشف الإعلامي أمير هشام عن اقتراب لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان من الانتقال إلى صفوف نادي الشمال القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب هشام عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "خاص.. محمد علي بن رمضان يقترب من الشمال القطري مقابل 1.8 مليون دولار"، مؤكداً أن المفاوضات بين إدارة النادي القطري واللاعب وصلت إلى مراحل متقدمة.

وحاول محمد علي بن رمضان نجم النادي الأهلي، العودة لنادي الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض نادي الترجي التونسي فكرة ضم اللاعب بسبب راتبه الضخم قبل أن يصل عرض من نادي الحزم السعودي.

حتى الآن لم يصدر نادي الشمال القطري أو وكيل أعمال اللاعب أي بيان رسمي لتأكيد الصفقة أو نفيها، في انتظار الإعلان النهائي خلال الأيام المقبلة.