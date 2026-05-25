النفط يهبط 3% بعد إعلان أمريكي بشأن اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 3% خلال تعاملات يوم الاثنين، عقب إعلان أمريكي يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن فتح مضيق هرمز، وسط استمرار التوترات والخلافات بين واشنطن وطهران حول بنود اتفاق السلام.

وأثار استمرار القيود المفروضة على شحنات النفط عبر مضيق هرمز مخاوف متزايدة بشأن تأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي، خاصة مع أهمية الممر الملاحي في نقل إمدادات الطاقة إلى الأسواق الدولية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.64 دولار، بما يعادل 4.48%، لتسجل 98.90 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 22:03 بتوقيت غرينتش.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 92.18 دولارًا للبرميل، منخفضًا بمقدار 4.42 دولار أو ما يعادل 4.58%، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية.