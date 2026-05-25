السياحة السعودية تطلق التسكين الذكي للحجاج مع موسم حج 1447هـ

أطلقت وزارة السياحة السعودية خدمة التسكين الذكي للحجاج في خطوة تطويرية بالتزامن مع موسم حج 1447هـ، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ورفع جودة الخدمات المقدمة، بما يضمن راحة ضيوف الرحمن عبر حلول رقمية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أن الخدمة تمكن الجهات التشغيلية من متابعة الحالة اللحظية لوصول الحجاج، وإدارة توزيعهم على المساكن بكفاءة أعلى، إلى جانب قياس الأداء التشغيلي عبر مؤشرات زمن الوصول ومدة التشغيل ونسب الإشغال، كما تدعم الخدمة غرف العمليات في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات مباشرة.