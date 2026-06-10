رئيس الكونغو: يربطنا بمصر تاريخ مشترك من النضال من أجل تثبيت قارتنا على الساحة الدولية

أكد الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن الكونغو ومصر تربطهما أواصر تاريخية تقوم على التاريخ المشترك من النضال من أجل السيادة والاستقلال وكرامة الشعوب الإفريقية وتثبيت قارتنا على الساحة الدولية .

وأعرب تشيسيكيدي - في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم /الأربعاء/ في قصر الاتحادية - عن عميق امتنانه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفاوة الاستقبال والترحيب الكبير الذي حظيت به والوفد المرافق له منذ أن وصوله إلى القاهرة.

وقدم التحية للشعب المصري العظيم بتاريخه وحضارته وكرامته الذي تربطه بالشعب الكونغولي روابط صداقة واحترام وتضامن إفريقي.