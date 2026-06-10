وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وإريتريا متميزة

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أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، على عمق ومتانة العلاقات التى تربط بين مصر وإريتريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية اليوم /الأربعاء/ مع وزير خارجية إريتريا عثمان صالح؛ في ختام مباحثاتهما بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة.

ورحب الوزير عبد العاطي - فى مستهل المؤتمر الصحفي- بنظيره الاريتري والوفد المرافق فى اطار الزيارة الرئاسية الناجحة والهامة الحالية للرئيس الاريتري اسياسي أفورقي الى القاهرة.

وأبرز الوزير عبد العاطي - في هذا الصدد - جولة المشاورات المثمرة التى عقدت أمس الأول بالقاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الإريتري ؛حيث تم التأكيد على العلاقات المتميزة بين البلدين ومتانة العلاقات السياسية وتوافق الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار وزير الخارجية إلى ما تشهده العلاقات بين مصر وأريتريا خلال الفترة الماضية من تبادل للزيارات لاسيما الزيارة التى قام بها الرئيس السيسي خلال أكتوبر 2024 إلى إريتريا وزيارة الرئيس أفورقي إلى مصر خلال نوفمبر الماضي خلال افتتاح المتحف المصري الكبير ثم الزيارة الحالية للرئيس الإريتري إلى مصر.