الولايات المتحدة ترحب بتوقيع الأردن على اتفاقيات أرتميس لاستكشاف الفضاء

أ ش أ

رحبت الولايات المتحدة بتوقيع المملكة الأردنية على اتفاقيات أرتميس المعنية بالتعاون في استكشاف الفضاء.

وهنأت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته، اليوم الخميس، الأردن لانضمامه إلى اتفاقيات أرتميس.

وقالت إن الأردن هو الدولة الثالثة والستون التي توقع على هذه الاتفاقيات حتى الآن، متعهدا بالتزامه بالأنشطة الفضائية السلمية.

وأشار البيان إلى أن توقيع الأردن على اتفاقيات أرتميس يُجسد ريادة المملكة في تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء، ويعزز الشراكة الاستراتيجية المتينة بين البلدين.

وبحسب البيان، أنشأت الولايات المتحدة وسبع دول أخرى اتفاقيات أرتميس في عام 2020 لتكون بمثابة مجموعة من المبادئ العملية لتوجيه استكشاف الفضاء بشكل مسؤول.

وينضم الأردن إلى الولايات المتحدة و61 دولة أخرى في تأكيد مبادئ الاتفاقيات المتعلقة بالأنشطة الفضائية المدنية المستدامة. وتقود وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة ناسا جهود الولايات المتحدة في مجال التوعية والتنفيذ لهذه الاتفاقيات.