جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف منصات صواريخ أُطلقت من شاتولا

صرح الجيش الإسرائيلي بأن منصة إطلاق الصواريخ التي أُطلقت منها عدة صواريخ باتجاه منطقة شاتولا في وقت سابق، تعرضت لهجوم.



وقال متحدث باسم الجيش، إن منصة الإطلاق تم استهدافها بعد رصد موقعها، مشيرًا إلى أن منصة أخرى كانت محمّلة وجاهزة للإطلاق تعرضت أيضا لهجوم، بزعم أنها شكلت تهديدا مباشرا لقوات الجيش الإسرائيلي ولأمن إسرائيل.

وفي وقت أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفي، الخميس، بحضور الوفدين اللبناني والاسرائيلي وسفير أمريكا فى تل أبيب.

وكان الرئيس الأمريكي قد استقبل، في وقت سابق اليوم، في البيت الأبيض، الوفدين اللبناني والإسرائيلي قبيل بدء الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة.