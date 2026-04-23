خبير عسكري: إسرائيل فرضت واقعًا جديدًا في جنوب لبنان والجيش القوي هو الضمان الحقيقي لردع التهديدات

استعرض اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، موضحًا أن المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الجنوبية باتت ساحة صراع رئيسية في ظل التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله.

وخلال حديثه، أشار الخبير العسكري خلال لقاء له ببرنامج «الحياة اليوم»، إلى أن إسرائيل شنت خلال الفترة الماضية عمليات عسكرية واسعة النطاق من عدة محاور داخل جنوب لبنان، بهدف السيطرة على مناطق استراتيجية، وهو ما أدى – بحسب وصفه – إلى تغيّر في خريطة السيطرة الميدانية داخل المنطقة.

وأضاف سمير فرج، أن التطورات الميدانية أعقبتها تحركات دبلوماسية دولية، كان أبرزها دور الولايات المتحدة في تهدئة التصعيد ووقف إطلاق النار، في ظل ضغوط متبادلة بين الأطراف الإقليمية، ومحاولات لتجنب توسع المواجهات إلى جبهات أخرى.

وذكر أن المشهد الحالي أفرز واقعًا جديدًا في جنوب لبنان، مع وجود مناطق عازلة وتحولات في خطوط السيطرة، إلى جانب تداعيات إنسانية وأمنية أثرت على مئات الآلاف من السكان، بحسب تقديراته.

وفي سياق حديثه سمير فرج، ربط الخبير العسكري بين ما يجري في لبنان وبين أهمية امتلاك الدول لقوة عسكرية منظمة وقادرة على الردع، معتبرًا أن “القوة العسكرية هي العامل الحاسم في حماية السيادة ومنع فرض الأمر الواقع”.

وأشار إلى أن امتلاك جيش قوي ومنظومة تسليح متطورة يمثل عنصرًا أساسيًا في معادلة التوازن الإقليمي، مؤكدًا أن ذلك ينعكس على حسابات القوى الإقليمية والدولية في التعامل مع الدول.

واختتم بالإشارة إلى أن التوترات الجارية تعكس استمرار حالة السيولة في المنطقة، مع احتمالات بقاء التصعيد أو تحوله إلى مسارات سياسية حسب توازنات القوى على الأرض.