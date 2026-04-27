ممرات آمنة وكردونات مشددة لتأمين مباراة الزمالك وإنبي.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد جلال عن الإجراءات الأمنية لتأمين مباراة الزمالك وإنبي.

وكتب أحمد جلال عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:ممرات آمنة وكردونات مشددة لتأمين مباراة الزمالك وإنبي

تتحول منطقة "ستاد القاهرة الدولي" اليوم الاثنين إلى خلية نحل لا تهدأ، حيث أعلنت الأجهزة الأمنية حالة الطوارئ القصوى لتأمين الموقعة المرتقبة بين الزمالك وإنبي، والمقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وشملت الخطة الأمنية "المشددة" للمجموعة الأفريقية بناء على توجيهات اللواء طارق حسين فهمي نشر مجموعات وعناصر من الشرطة النسائية لتسهيل دخول العائلات، مع وضع دوائر أمنية محكمة تبدأ من الميادين المؤدية للاستاد وصولاً إلى المدرجات.

وتهدف هذه الإجراءات بناء على تعليمات اللواء أحمد عيسى إلى ضمان خروج المباراة بظهر مشرف يليق بالكرة المصرية، خاصة وأن اللقاء يمثل محطة مفصلية في مشوار "الفارس الأبيض" نحو الحفاظ على آماله في قنص درع الدوري هذا الموسم.

البوابات ستفتح لاستقبال الجماهير في وقت مبكر لتفادي الزحام، مع التشديد على منع قائمة طويلة من "المحظورات" تشمل الألعاب النارية، واللافتات المسيئة، والعلب المعدنية.

كما تم تخصيص ممرات آمنة لدخول حافلات الفريقين وطاقم التحكيم، لضمان وصولهم إلى أرض الملعب وسط أجواء من التركيز التام.

على الجانب الآخر، انتشرت أفراد الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية بقيادة اللواء وائل الزهار واللواء شريف طلعت داخل ممرات الاستاد وفي محيط غرف الملابس والمقصورة الرئيسية، لتنفيذ بروتوكول تأمين صارم يمنع التكدس، مع الاعتماد على أحدث أجهزة الكشف عن المعادن وكاميرات المراقبة المتطورة التي تغطي كل شبر في "ستاد الرعب".

وتأتي هذه الاستعدادات في ظل التوقعات بحضور جماهيري غفير يدعم الزمالك في هذه اللحظات الحاسمة من عمر المسابقة، وهو ما جعل التنسيق الأمني يصل لمستويات غير مسبوقة لضمان مرور "موقعة الخامسة" بسلام وبأفضل صورة ممكنة".

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نادي بيراميدز، ضمن منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا حاسمًا في ظل الصراع المشتعل على اللقب.

وتُقام المباراة على أرضية استاد الدفاع الجوي، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لأهميتها وتأثيرها المباشر على ترتيب القمة.

تكتسب هذه المواجهة أهمية مضاعفة، خاصة مع تقارب النقاط بين الفرق الثلاثة الأولى في جدول الترتيب.

يحتل الأهلي وبيراميدز المركزين الثاني والثالث برصيد 44 نقطة لكل فريق، بعد خوض 22 مباراة، بينما يتصدر نادي الزمالك جدول الترتيب برصيد 49 نقطة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على المتصدر، في حين يطمح بيراميدز للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على اللقب.

يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تقديم أداء قوي في مرحلة التتويج، حيث نجح في تحقيق فوز وتعادل، مما يعكس استقراره الفني.

في المقابل، يعاني بيراميدز من تذبذب النتائج، بعدما اكتفى بتعادل وتعرض لخسارة، وهو ما يزيد من الضغوط على الفريق قبل هذه المواجهة المرتقبة.

تُقام مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الإثنين الموافق 27 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية. ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة ON SPORT، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.