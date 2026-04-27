أحمد شوبير يكشف حقيقة تعيين حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة مفاجأة بشأن حكم مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "انتشر خلال الساعات الماضية خبر يفيد بأن الحكم الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس هو من سيدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك".

وتابع: "تواصلت مع مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، والذي نفى هذا الأمر بشكل قاطع وكامل، مؤكدًا أن هذا الاسم لم يتم ترشيحه من الأساس، ولم يكن ضمن القائمة المقترحة لإدارة المباراة".

وأختتم "أؤكد لكم أن هذا الخبر غير صحيح، وأنا أتحمل مسؤولية ما أقوله، فطبيعتي أنني عندما أتحقق من أي معلومة أؤكدها للجمهور، وإذا ثبت عدم صحتها أقوم بنفيها فورًا، وهذه المرة النفي جاء على لسان مصدر مسؤول رفيع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم".