خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة إنبي في الدوري

كشف الإعلامي مينا ماهر عن تطورات حالة محمود بنتايج، لاعب الزمالك، مؤكدًا أنه بات جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في مواجهة إنبي في الدوري المصري الممتاز.

وكتب مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك "رسمياً - جاهزية المغربي محمود بنتايك لمواجهة إنبي اليوم"

ولم يشارك بنتايك في لقاء بيراميدز الأخير بسبب إصابته في العضلة الضامة، ما أدى إلى استبعاده من اللقاء ويسعى الجهاز الفني لمعرفة موقف اللاعب من لقاء إنبي من خلال الفحص الطبي.

موعد مباراة الزمالك وإنبى

يلتقي الزمالك مع إنبي اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات وتوسيع الفارق في الصدارة، بينما يطمح إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في الجدول.

ويحتاج الزمالك إلى حصد 8 نقاط من أصل 12 متبقية لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج منافسيه، في ظل اشتعال المنافسة على اللقب خلال الجولات الأخيرة