تعليمات صارمة.. معتمد جمال بحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي في الدوري

كشف الإعلامي محمد طارق عبر برنامج “الماتش” أن معتمد جمال وجّه رسالة أخيرة وحاسمة للاعبي الزمالك قبل المباراة المرتقبة أمام إنبي، تضمنت عدة تعليمات انضباطية صارمة.

وأوضح محمد طارق أن الرسالة تضمنت تحذيرًا مباشرًا للاعبين من الدخول في أي نقاشات مع حكم اللقاء أو الاعتراض على القرارات التحكيمية، مع التشديد على منع أي مشادات مع لاعبي إنبي داخل أرض الملعب.

وأضاف أن عبدالناصر محمد، مدير الكرة، شدد بدوره على اللاعبين بضرورة الالتزام الكامل وعدم المبالغة في ردود الأفعال تجاه الحكم، للحفاظ على تركيز الفريق داخل المباراة.

موعد مباراة الزمالك وإنبى

يلتقي الزمالك مع إنبي اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات وتوسيع الفارق في الصدارة، بينما يطمح إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في الجدول.

ويحتاج الزمالك إلى حصد 8 نقاط من أصل 12 متبقية لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج منافسيه، في ظل اشتعال المنافسة على اللقب خلال الجولات الأخيرة