9 نجوم سوبر.. غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة إنبي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مرتقبة مع نظيره انبي في الخامسة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري.

ويقام اللقاء على ستاد القاهرة الدولي وتكتسب المباراة أهمية خاصة إذ يتربع الزمالك على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة ويتطلع لتحقيق الفوز في لقاء اليوم ليبتعد بالصدارة عن الفرق المنافسة له.

ويحتل الفريق البترولي المركز الخامس برصيد 35 نقطة ويسعى للزحف نحو الأمام لتعديل موقعه في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويسعى الزمالك لمواصلة سلسة الانتصارات إذ أنه يقدم مستوى ملحوظ خلال هذا الموسم في ظل عدم تقديم الإمكانيات المطلوبة له ويتربع على جدول صدارة الدوري في حين تأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية بعد فوزه على شباب بلوزادز في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

غيابات الزمالك أمام مباراة إنبي

ويفقد الفارس الأبيض العديد من لاعبيه أمام موقعة إنبي ويغيب كلا من بارون أوشينج ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وسيف جعفر لأسباب فنية بينما يغيب محمد إسماعيل للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء وأحمد حمدي للتجميد على خلفية أزمة تجديد عقده إضافة إلى محمود جهاد وأحمد حسام للتأهل من الإصابة إلى جانب عمرو ناصر نظرًا لتعرضه لإصابة.