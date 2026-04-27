عند وخلاص.. شوبير يعلق على طاقم تحكيم مباراة الزمالك وإنبي

علق أحمد شوبير على حكم مباراة الزمالك وإنبي بقيادة الحكم محمود ناجي ويعاونه كحكم الـ VAR أحمد جابر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : "مباراة الزمالك وإنبي مباراة مصيرية وحاسمة هل طبيعي ومنطقي أنك تحط على الفار الحكم أحمد جابر ؟".

وتابع : انا شايف ان الموضوع بدأ يدخل في سكة عناد عمالة تزيد، كابتن أحمد جابر الاسم مجاش على وداني قبل كده ومش حكم مصنف.

واختتم: هل طبيعي ومنطقي انك تحط على الفار الحكم أحمد جابر مع كامل احترامي ليه، ، ليه كلجنة حكام حابب طول الوقت يبقى فيه ازمة وفي مشاكل، اديله ماتشات زي سموحة والمصري وانبي مع سموحة واهي ماتشات حلوة برضه، ولو الدوري اتحسم ادى الحكام الجديدة ساحة وراية وفار وكل حاجة لكن فعلا مبقتش فاهم اللي بيحصل.