شوبير يكشف تشكيل الأهلي أمام بيراميدز.. 3 مفاجآت مدوية وظهور لاعب أساسي غير متوقع

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز ، مشيراً إلي ظهور لاعب مفاجأة أساسيًا وتغيير مركز زيزو .

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية أتوقع ظهور طاهر محمد طاهر في التشكيل الأساسي، مع تعديل مركز زيزو في الملعب، بحيث يتواجد في وسط الملعب، مع وجود صراع ومنافسة قوية بين محمد شريف ومروان عثمان على قيادة الهجوم

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد شكري - هادي رياض - أحمد عيد - محمد هاني - أحمد نبيل "كوكا".

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - مروان عطية - إمام عاشور - أليو ديانج - محمود حسن "تريزيجيه" - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف - مروان عثمان - عمر سيد معوض.