الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بين التتويج والتاريخ.. هل يتمكن برشلونة من كسر عقدة الـ 100 نقطة .. وما المطلوب للوصول اليها ؟

برشلونة

لم يعد تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم سوى مسألة وقت بعد أن فرض الفريق الكتالوني سيطرته الكاملة على سباق الصدارة متقدمًا بفارق مريح عن غريمه ريال مدريد.

لكن داخل أروقة كامب نو لا يدور الحديث فقط عن اللقب بل عن هدف أكبر وأكثر طموحًا وهو الوصول إلى الكمال الرقمي بحصد 100 نقطة وهو إنجاز لا يتحقق إلا نادرًا ولا يسجل إلا في مواسم استثنائية.

منذ تولي هانز فليك قيادة الفريق بدا واضحًا أن المشروع لا يقتصر على الفوز بل على فرض هوية قوية وهيمنة رقمية.

وجمع برشلونة حتى الآن 85 نقطة من 33 مباراة بأرقام تعكس تفوقًا واضحًا وهى 28 انتصارًا مقابل تعادل وحيد و4 هزائم فقط ما يضعه على بعد 15 نقطة من رقم " المئة ".

وبينما يحتاج الفريق رسميًا إلى 5 نقاط فقط لحسم اللقب فإن الطموح داخل غرفة الملابس يتجاوز ذلك بكثير إذ يسعى اللاعبون لإنهاء الموسم بأقصى رصيد ممكن وكتابة فصل جديد في تاريخ النادي.

عقدة الـ100 نقطة

الوصول إلى 100 نقطة في الليجا ليس مجرد رقم بل هو معيار للهيمنة المطلقة ولم ينجح برشلونة في تحقيقه سوى مرة واحدة خلال موسم 2012-2013 بقيادة تيتو فيلانوفا.

وفي تاريخ الدوري الإسباني يبقى هذا الرقم حكرًا على مواسم استثنائية ما يمنحه قيمة رمزية كبيرة ويحوّل الجولات المتبقية إلى تحدٍ نفسي وفني في آن واحد.

تركيز كامل على الليجا

واحدة من أبرز العوامل التي تعزز فرص برشلونة في تحقيق هذا الهدف هي خروجه المبكر من بطولات أخرى مثل دوري أبطال أوروبا وكأس الملك.

هذا الواقع الذي كان ينظر إليه في البداية كإخفاق تحوّل إلى ميزة تنافسية إذ سمح للفريق بتوجيه كامل تركيزه نحو الليغا دون تشتيت أو إرهاق إضافي.

خمس مباريات

الطريق نحو الـ100 نقطة يمر عبر خمس محطات حاسمة تبدأ بمواجهة أوساسونا قبل الصدام المرتقب أمام ريال مدريد في الكلاسيكو والذي قد يكون نقطة التحول الأهم.

ثم يختتم الفريق موسمه بمواجهات أمام ديبورتيفو ألافيس وريال بيتيس وفالنسيا.

ورغم تفاوت مستوى المنافسين فإن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ على التركيز الكامل وتجنب أي تعثر حتى لو كان تعادلًا بسيطًا.

اختبار الهيبة قبل الحسم

مواجهة ريال مدريد لن تكون مجرد مباراة عادية بل اختبارًا حقيقيًا لقدرة برشلونة على الحفاظ على تفوقه خاصة أن الفريق الملكي يسعى لتأجيل حسم اللقب أو تقليص الفارق.

كما أن الفوز في الكلاسيكو قد يمنح برشلونة دفعة معنوية هائلة نحو تحقيق العلامة الكاملة.

ومن الناحية الحسابية يبدو تحقيق 100 نقطة أمرًا ممكنًا لكن كرة القدم لا تعترف بالأرقام فقط بل بالتفاصيل اليومية من جاهزية اللاعبين إلى الحافز الذهني.

والتحدي الأكبر أمام فليك ولاعبيه ليس في القدرة الفنية بل في الحفاظ على الجوع والانضباط حتى الجولة الأخيرة رغم اقتراب التتويج.

