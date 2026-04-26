تشافي يكشف كواليس صادمة عن فشل عودة ميسي وصفقات برشلونة السابقة

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لنادي برشلونة، عن كواليس مهمة من فترة توليه تدريب الفريق، خاصة فيما يتعلق بمحاولاته لإعادة بعض نجوم النادي السابقين.

وأوضح تشافي أنه كان يمتلك طموحًا كبيرًا لإعادة عدد من الأسماء التاريخية، مشيرًا إلى أنه نجح بالفعل في استعادة داني ألفيس، بينما حاول أيضًا ضم نيمار وبيدرو إلى جانب ليونيل ميسي.

وأكد أن الأوضاع المالية الصعبة لبرشلونة كانت العائق الأكبر أمام إتمام بعض الصفقات، موضحًا أن التعاقد مع بيدرو ونيمار لم يكن ممكنًا في ظل الأزمة الاقتصادية، رغم الرغبة الفنية في ضمهما.

وكشف تشافي أن ملف عودة ميسي كان الأكثر تعقيدًا، حيث استمرت المفاوضات لمدة 5 أشهر تقريبًا ووصلت إلى مراحل متقدمة، قبل أن يتخذ القرار النهائي من الإدارة العليا بعدم إتمام الصفقة، رغم اقترابها من الحسم.

كما تطرق إلى موهبة النجم الشاب لامين يامال، واصفًا إياه بأنه أحد أبرز المواهب في العالم حاليًا، مشددًا على أن مستقبل برشلونة يعتمد على جيل شاب مميز يضم أسماء مثل بيدري وجافي وكوندي.

واختتم تشافي تصريحاته بالإشادة بالمدرب الحالي هانز فليك، مؤكدًا أنه يقدم عملًا مميزًا، وأن تجربته مع برشلونة كانت مرحلة مهمة في مسيرته التدريبية وصقلًا كبيرًا لشخصيته كمدرب.